Одолевший боевика ВСУ штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом

Осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР произошла смертельная схватка между Андреем Григорьевым и украинским бойцом. Камера ВСУшника засняла последние моменты жизни бойца, который попросил россиянина оставить его «уйти спокойно». Григорьев уважил его просьбу, за что умирающий боец его поблагодарил и назвал лучшим.