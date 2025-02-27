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Декан Виноградов: ряду пенсионеров в марте выплатят пенсию меньшего размера

Некоторые категории пенсионеров при этом ждет повышение выплат.

Источник: Аргументы и факты

В марте 2025 года некоторые категории пенсионеров получат меньшие выплаты по сравнению с февралем. Это связано с тем, что в начале года прошла индексация пенсий, пояснил агентству Прайм декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он напомнил, что в январе пенсии большинства получателей были увеличены на 7,3% — прогнозируемый уровень инфляции. Однако фактический показатель инфляции оказался выше и составил 9,5%. В связи с этим в феврале была проведена дополнительная индексация, чтобы довести выплаты до реального уровня роста цен.

Эксперт уточнил, что в феврале пенсионеры получили не только проиндексированные выплаты, но и компенсацию недополученных 2,2% за январь. Однако в марте такой доплаты уже не будет, поэтому итоговая сумма окажется ниже февральской.

При этом для некоторых категорий пенсионеров, в частности военных, выплаты, напротив, увеличатся. В марте их пенсии дополнительно повысят на 4,4%, а конкретный размер прибавки будет зависеть от звания, должности, выслуги лет и других факторов, добавил Виноградов.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о категориях граждан, которые могут лишиться страховой пенсии.