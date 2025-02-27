Декан Виноградов: ряду пенсионеров в марте выплатят пенсию меньшего размера

Он напомнил, что в январе пенсии большинства получателей были увеличены на 7,3% — прогнозируемый уровень инфляции. Однако фактический показатель инфляции оказался выше и составил 9,5%. В связи с этим в феврале была проведена дополнительная индексация, чтобы довести выплаты до реального уровня роста цен.