Глава Тасеевского района стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае задержали главу Тасеевского района. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, в декабре 2023 года в администрацию Тасеевского района обратился ИП с заявлением предоставить ему участок земли площадью 179 га для создания фермерского хозяйства. Ему отказали из-за использования участка другим лицом.
Однако выяснилось, что на момент обращения участок был свободен. Но позже был передан родственнице подозреваемого вне очереди.
В мае 2024 года тот же ИП вновь подал документы для выделения в аренду двух участков площадью 311 и 146 га, но от главы района получил отказ по той же причине. Участки были переданы родственнице фигуранта.
Фигуранта задержали сотрудники СК и ФСБ. Проведены обыски, изъяты документы. Фигуранта собираются отправить под стражу за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Ранее сообщалось о задержании жительницы Тувы, которая совершила жестокое насилие над девушкой в Новосибирске.