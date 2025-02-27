Челябинск оказался в лидерах по росту трат в маркетплейсах

Свой анализ ситуации по данному направлению, как пишет «Коммерсант», представили специалисты Т-бизнеса. Они зафиксировали, что в среднем по стране в прошлом году оборот маркетплейсов и количество покупок в них выросли, однако темпы этого роста однозначно стали более скромными. Отметим, что активность покупателей замеряли на таких площадках, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Магнит Маркет», «Мегамаркет» и AliExpress.
В целом по России число транзакций в маркетплейсах выросло за год на 20%. Однако Челябинск смог показать куда большую динамику. Прирост этого показателя в челябинской онлайн-торговле составил 29%. По сути, это второй результат в стране, динамичнее росли транзакции лишь в Омске (плюс 30%).
Оказался Челябинск в тройке лидеров и по другому показателю. Общий объем трат в маркетплейсах в южноуральском мегапполисе вырос на 52%. Серьезнее динамика наблюдалась лишь в Омске (плюс 55%) и Казани (плюс 54%).