Челябинск оказался в лидерах по росту трат в маркетплейсах

Свой анализ ситуации по данному направлению, как пишет «Коммерсант», представили специалисты Т-бизнеса. Они зафиксировали, что в среднем по стране в прошлом году оборот маркетплейсов и количество покупок в них выросли, однако темпы этого роста однозначно стали более скромными. Отметим, что активность покупателей замеряли на таких площадках, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Магнит Маркет», «Мегамаркет» и AliExpress.