Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил тюменскому «Рубину»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в первом матче домашней серии чемпионата ВХЛ уступил тюменскому «Рубину». Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу тюменской команды. Матч проходил на площадке УДС «Молот».
У «Молота» результативными бросками отличились Виктор Пластинин и Игорь Зенчиков. В составе «Рубина» шайбы забили Бусаров, Стихановский, Попугаев.
Следующий матч пермские хоккеисты проведут 28 февраля. Соперником «Молота» станет ханты-мансийская команда «Югра». Игра также состоится в УДС «Молот» в Перми.