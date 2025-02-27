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Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил тюменскому «Рубину»

Игра закончилась со счетом 2:3.

Источник: Соцсети

Пермский хоккейный клуб «Молот» в первом матче домашней серии чемпионата ВХЛ уступил тюменскому «Рубину». Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу тюменской команды. Матч проходил на площадке УДС «Молот».

У «Молота» результативными бросками отличились Виктор Пластинин и Игорь Зенчиков. В составе «Рубина» шайбы забили Бусаров, Стихановский, Попугаев.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут 28 февраля. Соперником «Молота» станет ханты-мансийская команда «Югра». Игра также состоится в УДС «Молот» в Перми.

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