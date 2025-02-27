Погода берет курс на весну: днем 27 февраля на Южном Урале потеплеет до нуля

По информации синоптиков, в четверг при переменной облачности только в горах местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица от наката. Ветер юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с. Температура воздуха от нуля до минус 5, в низинах — до 9 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, от нуля до минус 2.
В семь утра в центре города минус 7, влажность 87%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 740 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.
В пятницу ночью местами небольшой снег, минус 15−20, в горах и низинах — до 25 градусов. Днем 28 февраля преимущественно без осадков, от минус 3 до плюс 2, на юге — до 8. Ветер южной четверти 2−7 м/с. В субботу преимущественно без осадков, 1 марта ночью минус 13−18, в горах и низинах — до 23 градусов, днем от минус 3 до плюс 2, на юге — до 8 ниже нуля. Ветер юго-западный 2−7 м/с.