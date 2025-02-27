Погода берет курс на весну: днем 27 февраля на Южном Урале потеплеет до нуля

В пятницу ночью местами небольшой снег, минус 15−20, в горах и низинах — до 25 градусов. Днем 28 февраля преимущественно без осадков, от минус 3 до плюс 2, на юге — до 8. Ветер южной четверти 2−7 м/с. В субботу преимущественно без осадков, 1 марта ночью минус 13−18, в горах и низинах — до 23 градусов, днем от минус 3 до плюс 2, на юге — до 8 ниже нуля. Ветер юго-западный 2−7 м/с.