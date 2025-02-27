Омск в тройке аутсайдеров по количеству торговых площадей на душу населения

Лидерами рейтинга оказались Екатеринбург (846 кв.м на 1000 человек) и Краснодар (785 кв.м на 1000 человек). В 2025 году ожидается рост объемов ввода торговых центров по всей России, однако, в отличие от Перми, где планируется открытие ТЦ «Солдатов», в Омске и Волгограде пока новых проектов не предвидится.