Омск в тройке аутсайдеров по количеству торговых площадей на душу населения

Омск оказался в числе трех российских городов-миллионников с наименьшим количеством торговых площадей на душу населения. Согласно данным международной консалтинговой компании NIKOLIERS, на 1000 омичей приходится всего 309 квадратных метров торговых центров.
Омск занял третье место с конца рейтинга, уступив лишь Волгограду (303 кв.м на 1000 человек) и Перми (317 кв.м на 1000 человек).
Лидерами рейтинга оказались Екатеринбург (846 кв.м на 1000 человек) и Краснодар (785 кв.м на 1000 человек). В 2025 году ожидается рост объемов ввода торговых центров по всей России, однако, в отличие от Перми, где планируется открытие ТЦ «Солдатов», в Омске и Волгограде пока новых проектов не предвидится.
Ранее мы рассказывали, что Омскую крепость обнесут земляным валом для воссоздания первоначального облика.