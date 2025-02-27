Бизнесмены из Братска выплатят 200 тысяч из-за неправильного хранения древесины

23 бизнесмена из Братска привлекли к ответственности за неправильное хранение древесины. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время проведения выездных проверок выяснилось, что некоторые площадки захламлены производственными и непроизводственными отходами, помимо этого не были установлены камеры видеонаблюдения и фиксации машин, которые занимаются перевозкой леса.
— В связи с этим транспортный прокурор внес представления руководителям коммерческих организаций, по результатам их рассмотрения восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, — прокомментировали в ведомстве.
На 23 человек составили административный протокол за несоблюдение установленных требований и за нарушение правил производства. Они обязаны выплатить штрафы на сумму более 200 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль Honda Stream с тремя детьми провалился под лед на Байкале.