Бизнесмены из Братска выплатят 200 тысяч из-за неправильного хранения древесины

23 бизнесмена из Братска привлекли к ответственности за неправильное хранение древесины. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время проведения выездных проверок выяснилось, что некоторые площадки захламлены производственными и непроизводственными отходами, помимо этого не были установлены камеры видеонаблюдения и фиксации машин, которые занимаются перевозкой леса.