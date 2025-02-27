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В Омске специальной комиссией принято решение о помиловании заключенного

Личность получившего положительное решение комиссии не разглашается.

Источник: Комсомольская правда

Омская областная комиссия по вопросам помилования на заседании 26 февраля 2025 года рассмотрела пять ходатайств об освобождении от наказания.

По итогам заседания комиссия рекомендовала помиловать одного осужденного. Личность заключенного и подробности его дела не разглашаются.

Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Омской области.

Соответствующие представления и материалы будут направлены Президенту Российской Федерации для рассмотрения и принятия окончательного решения.

Предыдущее помилование в Омской области состоялось в декабре 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области оспаривают отставку осужденного судьи из Колосовки.