Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались расстрелять ее и соседку

По ним начали стрелять бойцы ВСУ, несмотря на то, что рядом не было ни российских военных, ни каких-либо других вооружённых лиц.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Курахово Наталья Андриевская в беседе с РИА Новости рассказала о том, как украинские военные открыли огонь по ней и её соседке.

По её словам, инцидент произошёл, когда они проходили через жилой микрорайон Южный.

В этот момент по ним начали стрелять бойцы ВСУ, несмотря на то, что рядом не было ни российских военных, ни каких-либо других вооружённых лиц — только две мирные жительницы. Андриевской удалось скрыться, однако её соседка получила ранение в ногу.

Пострадавшую впоследствии эвакуировали в Донецк, где она сейчас проходит лечение, добавила женщина.

Ранее заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Кадет заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совершают насилие в отношении мирных жителей приграничных районов Курской области.