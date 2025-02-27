Краевые власти нашли директора фонда креативных индустрий

Учредителем Фонда креативных индустрий выступит краевое минэкономразвития. Фонд станет осуществлять комплекс мер по развитию креативной экономики и внедрять в регионе механизмы для функционирования креативных (творческих) индустрий. Штатная численность фонда составит пять сотрудников. Деятельность нового учреждения будет финансироваться из бюджета края и внебюджетных источников. Задача специалистов фонда — «упаковывать» идеи в конкретные мероприятия для развития креативного сектора. В число креативных индустрий входят разработка программного обеспечения и видеоигр, создание кино- и анимационных фильмов, индустрия моды, дизайн, в том числе технический, художественные народные промыслы, индустрия мероприятий.