Врач Лапа: сгущение крови может происходить из-за стресса и перенапряжения

Причиной сгущения крови может стать перенапряжение или повышение гормона стресса, об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
«Причиной, по которой появляются синяки, может быть сгущение крови. Оно бывает от перенапряжения, от повышения гормона стресса, бывает D-димер в крови высокий, нужно проверять», — пояснила врач.
В случае повышенного D-димера врачи назначают антикоагулянты*, препараты, которые, уменьшая свертываемость крови, снижают риск образования опасных сгустков крови в кровеносных сосудах и сердце или растворяют существующие сгустки крови, добавила Лапа.
Aif.ru писал, что сгущение крови может привести к образованию тромбов, ччто является очень опасным состоянием, так как сгусток крови может закупорить просвет жизненного важного сосуда — в легких, мозге или сердце — и привести к летальному исходу.
Ранее терапевт Лапа объяснила, что синяки на руках президента США Дональда Трампа могут быть связаны со сгущением крови в организме.
*имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.