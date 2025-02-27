В Башкирии ожидаются температурные качели от −25 до +2 градусов

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики обещают температурные качели. По прогнозам Башгидромета, по ночам столбик термометра будет опускаться до −25°, днем подниматься до +2.
В четверг, 27 февраля, днем местами будет идти небольшой снег. Температура воздуха ожидается до −4,-9°, в горных районов будет до нуля градусов.
В последний день зимы, 28 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до −11,-16°, местами до −20,-25°, днем потеплеет до −3,-8°, в горных районах будет до +2°.
В первый день весны, 1 марта, будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −11,-16°, местами похолодает до −20,-25°, днем потеплеет до −3,-8°, в горных районах до +2°.