В ФБР назвали виновника крупнейшей кражи в криптовалютном мире

ФБР уточняет, что программы написаны на JavaScript в Node.js и работают на базе фреймворка Electron. По данным бюро, TraderTraitor активно используют хакеры из группировки, спонсируемой Северной Кореей, известной как Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. Специалисты фиксируют их действия с 2020 года.