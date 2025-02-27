Россиянам разрешили выбирать, проходить ли техосмотр с личным авто

Прохождение техосмотра для автовладельцев, использующих транспорт в личных целях, стало добровольным. Диагностическая карта теперь требуется только при постановке на учёт автомобиля старше четырёх лет или при смене владельца. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».