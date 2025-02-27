Россиянам разрешили выбирать, проходить ли техосмотр с личным авто

До августа 2021 года отсутствие техосмотра блокировало оформление полиса ОСАГО. Однако поправки в законе «О техническом осмотре» отменили это требование для легковых автомобилей и мотоциклов, не используемых в коммерческих перевозках.
При этом обязательный техосмотр сохраняется для такси и коммерческого транспорта.
Ранее стало известно, что в России планируют вдвое увеличить штраф за непристёгнутый ремень в автомобиле, а заглушки — полностью запретить. На данный момент штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет 1,5 тысячи рублей, его хотят поднять до трёх тысяч.