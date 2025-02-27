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Россиянам разрешили выбирать, проходить ли техосмотр с личным авто

Прохождение техосмотра для автовладельцев, использующих транспорт в личных целях, стало добровольным. Диагностическая карта теперь требуется только при постановке на учёт автомобиля старше четырёх лет или при смене владельца. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

До августа 2021 года отсутствие техосмотра блокировало оформление полиса ОСАГО. Однако поправки в законе «О техническом осмотре» отменили это требование для легковых автомобилей и мотоциклов, не используемых в коммерческих перевозках.

При этом обязательный техосмотр сохраняется для такси и коммерческого транспорта.

Ранее стало известно, что в России планируют вдвое увеличить штраф за непристёгнутый ремень в автомобиле, а заглушки — полностью запретить. На данный момент штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет 1,5 тысячи рублей, его хотят поднять до трёх тысяч.