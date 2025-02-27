В Казахстане на трассах в шести регионах открыто движение

Ранее запрет был установлен из-за погодных условий.
27 февраля 2025 года в 08:00 часов в Костанайской области откроется движение на следующих автодорогах:
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108−232 (п. Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.);
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 339- 377 (г. Аркалык-гр. Акмолинской обл.).
27 февраля 2025 года в 08:00 часов в Акмолинской области откроется движение на:
- автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232−260 (граница Костанайской области — п. Сурган);
- автодороге «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 71−82 (п. Аксай — п. Бузулук);
- автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 377−536 (гр. Костанайской обл. -п. Бузулук);
- автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 536−553 (п. Бузулук — п. Сурган);
- автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница Российской Федерации» км 917−997 (п. Жаксы- г. Атбасар).
- автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации» км 16−200 (от города Астана до границы Павлодарской области).
27 февраля 2025 года с 07:00 открыто движение на автодорогах республиканского значения.
в Павлодарской области:
- «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200−254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).
в Карагандинской области:
- «Астана-Караганды-Алматы» км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау.
в Костанайской области:
- на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7−108 (от г. Тобыл до п. Аулиеколь) открыто движение.
в Алматинской области:
- автодорога «Кокпек-Кеген-граница Кыргызской Республики» км 0−72 (п. Кокпек-п. Кеген);
- автодорога «Байсейт-Кокпек-Шонжы-Коктал» км 147−230 (с. Нура-с. Шонжы).