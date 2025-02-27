Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане на трассах в шести регионах открыто движение

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. «КазАвтоЖол» — компания-национальный автодорожный оператор — объявила о снятии запрета на движение для всех видов автотранспорта по автодорогам республиканского значения в шести регионах страны.

Источник: Пресс-служба АО "КазАвтоЖол"

Ранее запрет был установлен из-за погодных условий.

27 февраля 2025 года в 08:00 часов в Костанайской области откроется движение на следующих автодорогах:

  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108−232 (п. Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.);
  • «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 339- 377 (г. Аркалык-гр. Акмолинской обл.).

27 февраля 2025 года в 08:00 часов в Акмолинской области откроется движение на:

  • автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232−260 (граница Костанайской области — п. Сурган);
  • автодороге «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 71−82 (п. Аксай — п. Бузулук);
  • автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 377−536 (гр. Костанайской обл. -п. Бузулук);
  • автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 536−553 (п. Бузулук — п. Сурган);
  • автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница Российской Федерации» км 917−997 (п. Жаксы- г. Атбасар).
  • автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации» км 16−200 (от города Астана до границы Павлодарской области).

27 февраля 2025 года с 07:00 открыто движение на автодорогах республиканского значения.

в Павлодарской области:

  • «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200−254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).

в Карагандинской области:

  • «Астана-Караганды-Алматы» км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау.

в Костанайской области:

  • на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7−108 (от г. Тобыл до п. Аулиеколь) открыто движение.

в Алматинской области:

  • автодорога «Кокпек-Кеген-граница Кыргызской Республики» км 0−72 (п. Кокпек-п. Кеген);
  • автодорога «Байсейт-Кокпек-Шонжы-Коктал» км 147−230 (с. Нура-с. Шонжы).