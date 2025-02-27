Начало марта в Башкирии ознаменуется плюсовой температурой

Синоптики Башгидрометцентра озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Так, конец зимы будет солнечным и морозным. В пятницу, 28 февраля, метеорологи ожидают понижение температуры ночью до 11,-16°, местами −20,-25°. Днем столбики термометров покажут −3,-8°, в горных районах поднимутся до +2°.
Первый день весны ознаменуется плюсовой температурой, однако ночи останутся морозными. Характер погоды останется неизменным.
— В субботу ночью прогнозируется −11,-16°, местами −20,-25°, днем −3,-8°, в горных районах до +2°, — заключили синоптики.
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