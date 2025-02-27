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В Омске стоимость «блинного набора» одна из самых дешевых в России

Стоимость одного такого набора составила чуть больше 100 рублей.
Источник: Комсомольская правда

Омская область стала третьим регионом России, в котором дешевле всего испечь блины. Средняя цена «блинного набора» в нашем регионе составила всего 100,11 рубля, что значительно ниже общероссийского показателя в 119,38 рубля (рост на 4,4% по сравнению с прошлым годом).

Омская область уступила лишь Мордовии (97,6 рубля) и Адыгее (98,68 рубля). В то же время, в ряде регионов, таких как Чукотский автономный округ (237,29 рубля), Магаданская область (209,41 рубля) и Камчатка (183,4 рубля), стоимость набора значительно выше, чем в среднем в России.

При этом обычный россиянин в этом году сможет позволить себе испечь порядка 41 тысячи блинов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Расчет привел Центр стратегический разработок, который и провел исследование.

Ранее мы писали, что в январе в Омске картошка подскочила в цене на 14%.