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Челябинцы считают, что достойная пенсия должна быть не меньше 49 тысяч рублей

Запросы к размеру пенсии в Челябинске меньше, чем в среднем по России.

Источник: Комсомольская правда

По мнению жителей Челябинска, достойная пенсия по старости должна составлять не меньше 49,1 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob.

За последние полгода запросы горожан немного выросли: в июне 2024 года достойной называли пенсию в 48,5 тыс. рублей. Тем не менее, пенсионные чаяния в Челябинске ниже, чем в среднем по России. Объединенная статистика по стране показывает, что достойная пенсия — это не меньше 49,6 тыс. рублей в месяц.

Примечательно, что молодые респонденты называли меньшие суммы. Они согласны на ежемесячные выплаты в 47,4 тыс. рублей. Но чем ближе для человека пенсия, тем больше его опасения за финансовое благополучие. По мнению участников опроса старше 45 лет, достойный размер пенсии — никак не меньше 50,2 тыс. рублей.

Напомним, по данным Соцфонда, средняя пенсия по старости для неработающих в Челябинской области сейчас составляет 24,3 тыс. рублей.

экономика