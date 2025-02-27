Челябинцы считают, что достойная пенсия должна быть не меньше 49 тысяч рублей

По мнению жителей Челябинска, достойная пенсия по старости должна составлять не меньше 49,1 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob.
За последние полгода запросы горожан немного выросли: в июне 2024 года достойной называли пенсию в 48,5 тыс. рублей. Тем не менее, пенсионные чаяния в Челябинске ниже, чем в среднем по России. Объединенная статистика по стране показывает, что достойная пенсия — это не меньше 49,6 тыс. рублей в месяц.
Примечательно, что молодые респонденты называли меньшие суммы. Они согласны на ежемесячные выплаты в 47,4 тыс. рублей. Но чем ближе для человека пенсия, тем больше его опасения за финансовое благополучие. По мнению участников опроса старше 45 лет, достойный размер пенсии — никак не меньше 50,2 тыс. рублей.
Напомним, по данным Соцфонда, средняя пенсия по старости для неработающих в Челябинской области сейчас составляет 24,3 тыс. рублей.