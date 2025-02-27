Челябинцы считают, что достойная пенсия должна быть не меньше 49 тысяч рублей

За последние полгода запросы горожан немного выросли: в июне 2024 года достойной называли пенсию в 48,5 тыс. рублей. Тем не менее, пенсионные чаяния в Челябинске ниже, чем в среднем по России. Объединенная статистика по стране показывает, что достойная пенсия — это не меньше 49,6 тыс. рублей в месяц.