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В Самарской области отремонтируют фасады Дома купца Гука

В Сызрани проект ремонта Дома купца Гуга получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Источник: ГИООКН Самарской области

В Сызрани отремонтируют фасады объекта культурного наследия «Дом купца Гука А. К.». Он находится на улице Советской, 19. Проект уже согласовали. Об этом сообщили в ГИООКН Самарской области.

«Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы», — рассказали в пресс-службе.

Отделку из белого камня очистят от загрязнения, предусмотрен ремонт белокаменными плитами. Обновят кирпичный штукатурный цоколь, стены, балконы, кованные ограждения, крыльцо, металлический навес на главном фасаде.

Заменят поздние деревянные и металлические дверные заполнения на новые деревянные. При этом сохранят исторический облик здания. Также сделают новые отливы, смонтируют покрытие из неокрашенной оцинкованной стали.

архитектура