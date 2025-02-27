В Самарской области отремонтируют фасады Дома купца Гука

В Сызрани отремонтируют фасады объекта культурного наследия «Дом купца Гука А. К.». Он находится на улице Советской, 19. Проект уже согласовали. Об этом сообщили в ГИООКН Самарской области.
«Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы», — рассказали в пресс-службе.
Отделку из белого камня очистят от загрязнения, предусмотрен ремонт белокаменными плитами. Обновят кирпичный штукатурный цоколь, стены, балконы, кованные ограждения, крыльцо, металлический навес на главном фасаде.
Заменят поздние деревянные и металлические дверные заполнения на новые деревянные. При этом сохранят исторический облик здания. Также сделают новые отливы, смонтируют покрытие из неокрашенной оцинкованной стали.