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Новосибирская таможня через суд хочет забрать у мужчины 29 iPhone

Новосибирская таможня обратилась в Октябрьский районный суд с иском к гражданину Дуулату Ж., требуя обратить в государственную собственность партию мобильных телефонов Apple iPhone в количестве 29 штук.

Об этом сообщает управление судебного департамента РФ по региону.

Согласно исковому заявлению, 13 марта 2024 года в зоне таможенного контроля зала прилета международного аэропорта Толмачево был выявлен факт перемещения в сопровождаемом багаже Жекшенова товаров иностранного производства — 29 мобильных телефонов марки Apple.

При этом отмечается, что Жекшенов прибыл из Бишкека и утверждал, что привез все телефоны в качестве подарков. Однако он не предоставил никаких документов, подтверждающих предназначение товара и его стоимость.

таможня