Новосибирская таможня через суд хочет забрать у мужчины 29 iPhone

Об этом сообщает управление судебного департамента РФ по региону.
Согласно исковому заявлению, 13 марта 2024 года в зоне таможенного контроля зала прилета международного аэропорта Толмачево был выявлен факт перемещения в сопровождаемом багаже Жекшенова товаров иностранного производства — 29 мобильных телефонов марки Apple.
При этом отмечается, что Жекшенов прибыл из Бишкека и утверждал, что привез все телефоны в качестве подарков. Однако он не предоставил никаких документов, подтверждающих предназначение товара и его стоимость.