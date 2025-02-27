Жительница Новосибирской области стала героиней телешоу «Ждули»

«Просто начали общаться. Умеет красиво говорить, он очень внимательный ко всему, по голосу слышит — есть ли у меня настроение или нет. За 4 месяца поняла — мой человек. Он мне нужен. Он помогает во всём. Я удивлялась — за что человек может сидеть, если он настолько идеальный?», — рассказала Светлана в телешоу.