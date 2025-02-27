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Жительница Новосибирской области стала героиней телешоу «Ждули»

Светлана расписалась с заключённым, но в день свадьбы он оскорбил её и детей.

Источник: Кадр из трансляции

Жительница села Барышево Новосибирской области стала участницей телешоу «Жду ли?» — она рассказала, как судьба свела её с мужчиной, отбывающим наказание, и к чему это привело.

Светлане С. 33 года, у неё пятеро детей в возрасте от 2 до 16 лет. Женщина находится в декрете, но иногда подрабатывает кассиром в магазине.

Её отец постоянно сидел в тюрьме за воровство и умер, когда дочери было 9 лет.

Супруг Светланы изменял, пил и бил её. После очередного избиения его задержали и посадили в СИЗО. Там он скончался от диабета.

Спустя полгода подруга женщины, чей муж отбывал наказание, предложила познакомиться с его сокамерником Евгением. Тогда Светлана согласилась ради общения.

«Просто начали общаться. Умеет красиво говорить, он очень внимательный ко всему, по голосу слышит — есть ли у меня настроение или нет. За 4 месяца поняла — мой человек. Он мне нужен. Он помогает во всём. Я удивлялась — за что человек может сидеть, если он настолько идеальный?», — рассказала Светлана в телешоу.

Евгений отбывает наказание в колонии строгого режима за совершение тяжких умышленных преступлений. Светлана впервые с ним встретилась на длительном свидании в колонии (на трое суток). В последний день мужчина сделал предложение.

«Такой мужчина, думаю, потерять его?! Потом сложно найти такого. Я поторопилась и дала согласие», — рассказала Светлана в телешоу.

По словам Светланы, не все дети были довольны новым отношениям своей мамы. Против оказалось и ближайшее окружение.

Евгений обращался в суд с просьбой смягчить ему наказание, героиня телешоу оплатила 40 тысяч рублей за адвоката. Сторона обвинения на заседании указала, что в отношении заключённого не утрачена общественная опасность. Суд Евгению отказал.

Расписались в августе в колонии. Светлана рассказала, что думала стать сбежавшей невестой.

«Но всё-таки подумала — обожгусь/обожгусь. Значит, моя вина будет», — рассказала Светлана в телешоу.

Однако после регистрации Евгений не смог дозвониться до жены и позвонил её дочери — в трубке он оскорбил и девочку, и Светлану. В программе показано, как мужчина предложил женщине «отдать детей в нормальные руки, а самой лечиться». Он обвинял Светлану в изменах и угрожал лишить родительских прав.

В итоге женщина с ним развелась. Спустя 5 месяцев она рассказала телешоу:

«Я живу очень хорошо. Я считаю, что мужчину искать, тем более в тюрьме, не стоит. Нормальный мужчина он и сам найдётся. Для себя много что поняла — тюрьма это не дом. Какой-то опыт из этой истории взяла», — рассказала Светлана в телешоу.

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