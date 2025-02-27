Жительница Новосибирской области стала героиней телешоу «Ждули»

Жительница села Барышево Новосибирской области стала участницей телешоу «Жду ли?» — она рассказала, как судьба свела её с мужчиной, отбывающим наказание, и к чему это привело.
Светлане С. 33 года, у неё пятеро детей в возрасте от 2 до 16 лет. Женщина находится в декрете, но иногда подрабатывает кассиром в магазине.
Её отец постоянно сидел в тюрьме за воровство и умер, когда дочери было 9 лет.
Супруг Светланы изменял, пил и бил её. После очередного избиения его задержали и посадили в СИЗО. Там он скончался от диабета.
Спустя полгода подруга женщины, чей муж отбывал наказание, предложила познакомиться с его сокамерником Евгением. Тогда Светлана согласилась ради общения.
«Просто начали общаться. Умеет красиво говорить, он очень внимательный ко всему, по голосу слышит — есть ли у меня настроение или нет. За 4 месяца поняла — мой человек. Он мне нужен. Он помогает во всём. Я удивлялась — за что человек может сидеть, если он настолько идеальный?», — рассказала Светлана в телешоу.
Евгений отбывает наказание в колонии строгого режима за совершение тяжких умышленных преступлений. Светлана впервые с ним встретилась на длительном свидании в колонии (на трое суток). В последний день мужчина сделал предложение.
«Такой мужчина, думаю, потерять его?! Потом сложно найти такого. Я поторопилась и дала согласие», — рассказала Светлана в телешоу.
По словам Светланы, не все дети были довольны новым отношениям своей мамы. Против оказалось и ближайшее окружение.
Евгений обращался в суд с просьбой смягчить ему наказание, героиня телешоу оплатила 40 тысяч рублей за адвоката. Сторона обвинения на заседании указала, что в отношении заключённого не утрачена общественная опасность. Суд Евгению отказал.
Расписались в августе в колонии. Светлана рассказала, что думала стать сбежавшей невестой.
«Но всё-таки подумала — обожгусь/обожгусь. Значит, моя вина будет», — рассказала Светлана в телешоу.
Однако после регистрации Евгений не смог дозвониться до жены и позвонил её дочери — в трубке он оскорбил и девочку, и Светлану. В программе показано, как мужчина предложил женщине «отдать детей в нормальные руки, а самой лечиться». Он обвинял Светлану в изменах и угрожал лишить родительских прав.
В итоге женщина с ним развелась. Спустя 5 месяцев она рассказала телешоу:
«Я живу очень хорошо. Я считаю, что мужчину искать, тем более в тюрьме, не стоит. Нормальный мужчина он и сам найдётся. Для себя много что поняла — тюрьма это не дом. Какой-то опыт из этой истории взяла», — рассказала Светлана в телешоу.