Некоторые новосибирцы получат в марте пенсию меньшего размера

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России заработает беззаявительный порядок назначения пенсии по старости. Сейчас для её оформления необходимо подать заявление через «Госуслуги», лично в Социальном фонде или МФЦ не позднее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.