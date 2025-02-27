Некоторые новосибирцы получат в марте пенсию меньшего размера

В марте размер пенсии для некоторых категорий граждан может уменьшиться по сравнению с февралём. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, снижение выплат связано с проведённой в начале года индексацией. В январе пенсии были проиндексированы на 7,3%, исходя из прогнозируемого уровня инфляции. Однако реальный показатель инфляции составил 9,5%, и в феврале прошла дополнительная индексация.
«За февраль пенсионеры получили выплаты, увеличенные на 9,5%, а также доплату за январские недополученные 2,2%. В марте такой доплаты уже не будет, поэтому итоговая сумма окажется ниже, чем в феврале», — объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
При этом военные пенсионеры получат повышенные выплаты — их проиндексировали дополнительно на 4,4%. Конкретная прибавка зависит от звания, должности, выслуги лет и других параметров.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в России заработает беззаявительный порядок назначения пенсии по старости. Сейчас для её оформления необходимо подать заявление через «Госуслуги», лично в Социальном фонде или МФЦ не позднее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.