В Хабаровске будут бороться с кондукторскими хитростями

В Хабаровске начинают бороться с хитростями кондукторов на ряде городских маршрутов, которые предлагают пассажирам рассчитаться за проезд наличными или переводом с существенной скидкой. Как убедился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», например, в автобусах маршрута № 25 при оплате картой снимается 57 рублей, а за наличные деньги берут только 50.
На эти странности обратил внимание депутат Законодательной думы региона Александр Федчишин. По его запросу в краевом Минтрансе даже состоялось совещание по этому поводу.
— В нашем городе возникли дополнительные проблемы, связанные с недобросовестным поведением некоторых кондукторов. В частности, такие сотрудники вместо предоставления способа оплаты картой (что является современным стандартом), предлагают пассажирам расчёты наличными или переводом по цене, которая отличается от реальной. Это не только ставит под сомнение законность таких действий, но и создаёт высокий риск несанкционированного присвоения денежных средств, — приводит слова Александра Федчишина Телеграм-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Следует напомнить, что требование об установлении разных цен в зависимости от способа оплаты является незаконным. Водители и кондукторы не являются платёжными агентами, поэтому их действия по требованию осуществить перевод также незаконны.
Транспортные компании негативно относятся к подобным нарушениям и принимают меры в случае их обнаружения, уверяют в краевом Минтрансе.
— Если вы столкнулись с нарушением при оплате проезда, рекомендуем сообщить об этом перевозчику по номеру телефона, указанному в визитной карточке транспортного средства, — советуют в ведомстве. — Для более детального разбирательства потребуется предоставить информацию о дате и времени поездки, остановке, номере маршрута и регистрационном номере автобуса.
В качестве инструмента, который сделает оплату проезда более понятной и комфортной, предлагается ввести правило об оплате при посадке в транспортное средство. Такой подход поможет избежать многих возможных конфликтов и будет удобен для всех участников процесса перевозки. Подобная схема уже действует на ряде маршрутов, которые связывают северную часть Хабаровска с центром и другими районами города. В краевой столице планируется расширить использование этого метода оплаты при условии обеспечения безопасности пассажиров при посадке.