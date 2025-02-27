В Хабаровске будут бороться с кондукторскими хитростями

В качестве инструмента, который сделает оплату проезда более понятной и комфортной, предлагается ввести правило об оплате при посадке в транспортное средство. Такой подход поможет избежать многих возможных конфликтов и будет удобен для всех участников процесса перевозки. Подобная схема уже действует на ряде маршрутов, которые связывают северную часть Хабаровска с центром и другими районами города. В краевой столице планируется расширить использование этого метода оплаты при условии обеспечения безопасности пассажиров при посадке.