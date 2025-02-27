В Пермском крае цены на бензин и дизельное топливо не сбавляют темп роста

Росстат опубликовал информацию о потребительских ценах на нефтепродукты с 18 по 24 февраля. Средняя цена за литр автомобильного бензина в Пермском крае выросла еще на семь копеек до 58,86 ₽.
Лидером по росту на заправках региона остается бензин марки АИ-98 — на 29 коп. до 84,67 ₽ за литр. У других марок бензина изменения цен не столь значительные: АИ-92 — рост на 7 коп. до 55,98 ₽, АИ-95 — те же 7 коп. до 60,79 ₽. Дизельное топливо стало дороже на 5 коп. — 71,50 ₽.
На территории Приволжского округа заправить автомобиль бензином теперь можно по средней цене 57,16 ₽ за литр (+2 коп. за неделю), дизелем — 67,75 ₽ (без изменения).
Среди регионов ПФО по средней цене на бензин лидирует Нижегородская область, где литр бензина стоит 58,93 ₽. Пермский край занимает второе место. Регион уступил лидерство и по цене на дизель — вперед вышла Пензенская обл. с 84,84 ₽ за литр. Цена по всем маркам бензина в Прикамье остается самой высокой в округе.
Стоимость бензина за прошедшую неделю в среднем по России составила 58,98 ₽ с ростом на 5 коп.