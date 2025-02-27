В Пермском крае цены на бензин и дизельное топливо не сбавляют темп роста

Лидером по росту на заправках региона остается бензин марки АИ-98 — на 29 коп. до 84,67 ₽ за литр. У других марок бензина изменения цен не столь значительные: АИ-92 — рост на 7 коп. до 55,98 ₽, АИ-95 — те же 7 коп. до 60,79 ₽. Дизельное топливо стало дороже на 5 коп. — 71,50 ₽.