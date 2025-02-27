Утром 5 марта во Владивостоке будет работать сирена системы оповещения

Во Владивостоке 5 марта будет проходить комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Пресс-служба администрации Владивостока рассказала, как будет выглядеть этот процесс.
Ожидается, что проверка начнётся в 10:40 и продлится всего несколько минут. В это время будут включены сирены систем оповещения, а именно региональная, муниципальная и локальная. Будет подан сигнал со словами: «Внимание всем!».
«Мобильные комплексы информирования и оповещения жителей Приморья будут передавать такой же сигнал и речевую информацию. После включения всех сирен по каналам телевидения и радио начнётся трансляция сообщений о проверке систем оповещения», — прокомментировали в ведомстве.
Жителей и гостей столицы Приморья просят отнестись к происходящему с пониманием и не нервничать. Это необходимо для проверки работы оборудования и диспетчерских служб.