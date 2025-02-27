«Блинный набор» в Омской области оказался самым дешёвым в Сибири

Согласно их расчётам, средняя цена продуктов для создания сорока блинов, рассчитанная на семью, в 2025 году по стране составила 119,38 рубля. Это на 4,4% больше, чем в Масленицу годом ранее.
Наиболее доступные по цене блины — в Приволжском федеральном округе. Там приготовление этого блюда обойдётся в среднем в 104,89 рубля. А вот жителям Дальневосточного федерального округа придётся заплатить больше всего — в среднем 157,49 рубля. В Сибирском федеральном округе средняя стоимость блинов составляет 117,23 рубля.
Между тем цена на «блинный набор» в Омской области оказалась одной из самых низких в России и самой-самой низкой в СФО. За сорок блинов в среднем нужно выложить 104,67 рубля.