Инфляция в Омской области подскочила до 10,7%

В масштабах страны наблюдается стремительный рост цен, который связан с тем, что спрос на товары и услуги продолжает превышать производственные мощности. Банк России в этих условиях поддерживает высокие процентные ставки, что, по прогнозам, должно помочь замедлить инфляцию и вернуть её к целевому уровню в 4% к 2026 году.