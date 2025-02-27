Инфляция в Омской области подскочила до 10,7%

В начале января 2025 года годовая инфляция в Омской области составила 10,7%. Такой рост цен объясняется тем, что производители и поставщики поднимают цены, перекладывая на потребителей свои возросшие затраты. Также на фоне этого произошло увеличение тарифов на ряд услуг.
Как отмечает Владимир Антипов, управляющий отделением Банка России по Омской области, с 1 января текущего года выросли тарифы на содержание и ремонт жилья, а также на взносы на капитальный ремонт. Это, в свою очередь, внесло вклад в общий рост цен на жилищно-коммунальные услуги.
Стоимость проезда на ряде маршрутов частных перевозчиков также росла в январе быстрее, чем в конце прошлого года. Основными причинами стали удорожание горюче-смазочных материалов и запасных частей.
Цены на мебель выросли ещё больше, чем в декабре 2024 года. Производители столкнулись с резким увеличением расходов на оплату труда, логистику и импортные материалы, что, в свою очередь, отражается на конечной цене товаров.
В масштабах страны наблюдается стремительный рост цен, который связан с тем, что спрос на товары и услуги продолжает превышать производственные мощности. Банк России в этих условиях поддерживает высокие процентные ставки, что, по прогнозам, должно помочь замедлить инфляцию и вернуть её к целевому уровню в 4% к 2026 году.