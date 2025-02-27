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В Астане 36 тысяч многодетных семей получат выплату к 8 марта

К Международному женскому дню — 8 марта в столице порядка 36 тысяч многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченные матери получат единовременную социальную выплату, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Источник: Gov

В соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Астане Управления занятости и социальной защиты города, утвержденными маслихатом города Астаны от 3 октября 2023 года № 84/10-VIII, к Международному женскому дню — 8 марта многодетным семьям, многодетным матерям города Астаны, в том числе малообеспеченным матерям — порядка 36 тысячам граждан будет выплачена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9830 тенге), передает DKnews.kz.

Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.