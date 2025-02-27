Ко Дню Победы в Омской области восстанавливают легендарный грузовик

Специалисты музея-заповедника «Старина Сибирская» занимаются воссозданием грузовика ГАЗ-АА, который наряду с танком Т-34 и реактивной установкой «Катюша» стал символом Великой Отечественной войны. По завершении работ раритетный автомобиль займет место в экспозиции ретро-техники музея. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Омской области.
В 2022 году удалось приобрести в Таре основные детали легендарного грузовика: раму, мосты, переднюю рессору, часть кабины, двигатель и коробку передач. Позже в Кургане нашли кабину и её составные части, изготовленные для съёмок сериала «Ладога».
По словам заведующего отделом музея-заповедника Руслана Пермякова, одновременно велся поиск специалистов, готовых помочь в реставрации. Завод «ГАЗ» и Музей истории ГАЗ в Нижнем Новгороде предоставили оригинальные чертежи. Механики-энтузиасты из Тары, включая Алексея Кученкова и Ивана Грицфельда, уже отремонтировали двигатель и коробку передач. Восстановительные работы продолжают братья Гуселетовы.
Юрий Гуселетов отметил, что участие в проекте стало для него данью памяти деду и дяде, ушедшим на фронт и погибшим в годы войны.