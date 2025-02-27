Ко Дню Победы в Омской области восстанавливают легендарный грузовик

Специалисты музея-заповедника «Старина Сибирская» занимаются воссозданием грузовика ГАЗ-АА, который наряду с танком Т-34 и реактивной установкой «Катюша» стал символом Великой Отечественной войны. По завершении работ раритетный автомобиль займет место в экспозиции ретро-техники музея. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Омской области.