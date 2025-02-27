Маршрут Ачликуль — Челябинск переведут на регулируемый тариф

Добавим, что к губернатору обратилась также жительница посёлка Новозаречный в Ашинском районе. Она попросила улучшить здесь качество сотовой связи. По словам министра информационных технологий Игоря Фетисова, посёлок обеспечат связью в ближайшие полгода — из-за особенностей рельефа здесь установят нетиповую вышку, геологоразведочные работы уже ведутся.