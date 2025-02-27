Маршрут Ачликуль — Челябинск переведут на регулируемый тариф

Между Челябинском и селом Ачликуль в ближайшее время запустят ежедневный маршрут по регулируемому тарифу. Об этом жители попросили главу региона Алексея Тесклера на личном приёме.
Накануне к губернатору обратилась пенсионерка из села Ачликуль в Красноармейском районе. Она рассказала, что сейчас населённый пункт с областным центром связывает автобусный маршрут по нерегулируемому тарифу. Из-за нерентабельности перевозчик собирается его закрыть.
«Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров сообщил, что в ближайшее время запустят ежедневный маршрут по регулируемому тарифу», — рассказали в пресс-службе губернатора.
Текслер поручил министерству дорожного хозяйства и главе Красноармейского района взять вопрос на контроль.
Добавим, что к губернатору обратилась также жительница посёлка Новозаречный в Ашинском районе. Она попросила улучшить здесь качество сотовой связи. По словам министра информационных технологий Игоря Фетисова, посёлок обеспечат связью в ближайшие полгода — из-за особенностей рельефа здесь установят нетиповую вышку, геологоразведочные работы уже ведутся.
Многодетный отец попросил губернатора отремонтировать Кизильскую школу № 2, где учится его сын и работает дочь. Министр образования Виталий Литке рассказал, что школа уже вошла в федеральную программу, ремонт в ней запланирован на лето.