Мэрия Владивостока хочет на Змеинке остановить стройку, которую сама начала

Администрация Владивостока продолжает судебную тяжбу за отмену строительства жилых домов в районе улицы Босфора, 3, а пытается также за сохранение лесного массива в районе «Змеинка». Речь идет о территории площадью 13,5 гектаров, где ранее планировалось возведение многоквартирных домов и инфраструктуры. Проект должна была реализовать компания «Эко плюс».
В 2016 году между администрацией города и компанией «Эко плюс» был заключен договор аренды на комплексное освоение территории. Однако, как сообщил заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов, застройщик не выполнил условия контракта. На протяжении нескольких лет жители Змеинки протестовали против вырубки леса, что в итоге привело к решению властей расторгнуть договор. Это решение направлено на предотвращение строительства и сохранение природного ландшафта.
В прошлом году администрация города обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском о расторжении договора с «Эко плюс». Однако 12 февраля суд отказал в удовлетворении исковых требований мэрии. Алексей Сухов уточнил, что руководство города намерено обжаловать это решение в Пятом арбитражном апелляционном суде.
Параллельно администрация Владивостока инициировала изменение территориальной зоны участка с Ж-4 на Р-1, что позволит присвоить территории статус рекреационной. Это означает, что лесной массив, расположенный на данном участке, будет сохранен. Соответствующее предложение было направлено в правительство Приморского края и нашло поддержку.