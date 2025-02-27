Мэрия Владивостока хочет на Змеинке остановить стройку, которую сама начала

В 2016 году между администрацией города и компанией «Эко плюс» был заключен договор аренды на комплексное освоение территории. Однако, как сообщил заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов, застройщик не выполнил условия контракта. На протяжении нескольких лет жители Змеинки протестовали против вырубки леса, что в итоге привело к решению властей расторгнуть договор. Это решение направлено на предотвращение строительства и сохранение природного ландшафта.