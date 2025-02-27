Масленица 2025 в Перми. Программа празднования и народных гуляний

Началась масленичная неделя, которая завершится главным обрядом встречи весны — сжиганием чучела 2 марта. Каждый день в городе и крае проходят праздничные мероприятия. Где пермякам погулять в этом году? Читайте в материале perm.aif.ru.
Центральные площадки.
Как сообщают организаторы масленичного фестиваля, все события праздника в этом году пройдут «вокруг да около» ул. Сибирской, которая являлась главной улицей губернской Перми. Именно здесь находилась большая часть общественно значимых учреждений города, лучшие магазины, культурные и развлекательные заведения. Здесь совершали променад, чтобы показать себя и свои наряды, катались на лошадях, украшенных цветами, бубенчиками и лентами.
«Мы переносим масленичные события в старинные особняки и исторические здания Сибирской. Концерты фестиваля пройдут в Доме Смышляева (библиотека им. Пушкина, Петропавловская, 25), в Доме писателя (Сибирская, 30), Доходном доме Попова (Дом учителя, Сибирская, 12), концертном зале Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС (Краснова, 18, ранее ДК ВОС)», — сообщает ПермьКонцерт.
27 февраля Дом писателя ждёт гостей в 19.00. Интерактивная сказка «Путешествие Камушки» от Сказочной мастерской «Поленница» состоится для подопечных фонда «Берегиня» (0+, вход по регистрации).
28 февраля в 19.00 в Доме писателя пройдёт лекция «Славянская мифология в зеркале современной литературы» (12+, вход по регистрации).
1 марта в Доме писателя состоится музыкальный диалог с фолк-проектом «Варья» (12+, вход по регистрации). Начало в 18.00.
А 2 марта в 11.00 и 13.00 там же пройдёт спектакль на музыку П. И. Чайковского «Детский альбом» (0+, вход по билетам).
В воскресенье в ДК ВОС в 17.00 пройдёт экскурсия «Вокруг да около Сибирской» (6+, вход по регистрации), а в 18.00 запланирована концертная программа для всей семьи «Прощай, зима уральская!» (0+, вход по билетам).
Подготовил свою программу и парк им. Горького (0+). Начало праздника здесь запланировано на 12.00.
В программе на главной сцене:
12.30 — Концерт-сказка «Как Жар-птица Солнце спасла» (0+). Зрители погрузятся в завораживающую историю о смелых подвигах с яркими номерами.
13.00 — Масленичный столб. Все покорители этой вершины получат свой заслуженный приз.
13.30 — Русское шоу Лунеговых (0+). Фокусы и трюки заворожат каждого гостя и не отпустят до конца представления.
14.00 — Конкурс по поеданию блинов на скорость, конкурсы косоплетения, частушек и поднятия гири.
16.00 — Огненное шоу.
16.15 — Сжигание чучела Масленицы.
В программе праздника на главной площади с 12.00 до 17.00: игры и народные забавы, яркие фотозоны, раздольная ярмарка.
В каждом районе.
Помимо центральных площадок Масленицу будут встречать в каждой территории города.
В Кировском районе Перми 1 марта масленичные гуляния (0+) пройдут у ДК им. Кирова (ул. Кировоградская, 26). Начало в 14.00.
«На один день пространство возле ДК им. С. М. Кирова превратится в гостеприимную ярмарку с традиционными народными играми и забавами, выступлениями артистов, угощениями и развлечениями, — сообщают организаторы. — Пока дети на мастер-классе будут создавать орнаментные “столешники” (украшать белоснежные скатерти при помощи цветных штампов), взрослые смогут продемонстрировать молодецкую удаль в боях с подушками и проявить силушку богатырскую в поднятии гири. Катание на командных лыжах ждёт тех, кто пожелает закрыть зимний сезон весело и креативно».
Дворец культуры «Урал» (ул. Фадеева, 7) подготовил программу «Широкая Масленица» (0+) на 1 марта.
2 марта большая концертная программа (0+) запланирована с 11.00 до 13.00 в парке культуры и отдыха «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106).
В Ленинском районе города в 15.00 начнётся программа «Масленица» (0+) в «Сквере на Торфянке» (ул. Торфяная, 4).
2 марта гуляния (0+) пройдут также по адресам: ул. Транспортная, 27а; ул. Ветлужская, 62. Это Кировский район.
В Индустриальном районе массовые гуляния (0+) состоятся 2 марта с 11.00 до 13.00 в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9).
В Новых Лядах праздник (0+) пройдёт 2 марта на площади перед клубом «Юбилейный» (ул. Мира, 1).
В Орджоникидзевском районе Масленицу (0+) будут встречать 1 марта с 12.00 до 15.00 у ДК «Искра» (ул. Веденеева, 54).
2 марта концертная программа (0+) состоится с 12.00 до 13.00 в парке им. А. П. Чехова (ул. Репина, 20).
Народные гуляния (0+) также пройдут с 12.00 на площади у ДК им. А. С. Пушкина (ул. Александра Щербакова, 33).
Специальная детская программа (0+) запланирована 2 марта в клубе им. Златогорского (ул. Трясолобова, 105).
Масленичные забавы (0+) пройдут также в ЦД «Альянс» (ул. Доватора, 1) 1 и 2 марта.
А центр досуга «Родина» (ул. Вильямса, 1) подготовил специальную семейную программу (0+) для жителей Гайвы.
Под открытым небом.
Традиционно масленичные гуляния пройдут и в этнографическом музее «Хохловка» (0+). События праздника охватят всю территорию музея: будет много музыки, мастер-классов и народных забав.
«Гости узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов. Вместе с фольклорным коллективом музея разучат кричалки на встречу Масленицы, поучаствуют в ярмарке, увидят представление Петрушки, поиграют в народные игры, попробуют традиционные угощения, приготовленные по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края», — рассказали в музее.
Традиционно массовые гуляния начинались с четверга. Этот день носил название Широкая Масленица.
«Начиналось разгульное веселье, массовое катание с гор и на лошадях, — рассказывают специалисты музея. — Участники нашей программы в этот день покатаются на лошади, а также с горы на берёзовых вениках, кобылках и рогожках. Начало программ в 12.00 и 14.30».
Пятница традиционно носила название Тёщины вечёрки. В этот день принято было ходить к родственникам невесты, а тёща горячими блинами угощала зятя. В этот день участники программы в музее увидят обряд «Хлебины», будут гостевать у тёщи, есть блины, петь и танцевать под балалайку. Начало программ в 11.00 и 13.30.
2 марта в музей приедут уличные актёры, музыканты, фольклорные коллективы со всей округи. Среди масленичных забав в этот день: взятие снежной крепости, снежковые бои, масленичные балаганы, скоморохи, битва частушек, кадрили, катание с гор, катание в санях, запряженных лошадьми.
Начало праздника в 10.30. Гости музея смогут трижды попрощаться с зимой и сжечь три больших масленичных чучела в 12.00, 14.00 и 16.00. Каждый час будут звучать колокола на единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне.
Рядом с усадьбой Ф. Ф. Васильевой с 10.30 до 17.30 будет работать площадка «Ядрёная Масленица». Это песни, танцы, народные игры, а ещё мастер-классы и традиционные масленичные забавы: взятие снежной крепости, масленичный столб с подарками, масленичное ряжение, снежковые бои.
В течение дня гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению масок (традиционного элемента ряжения на Масленицу) и масленичных кукол.
Ожидаются игры, танцы и песни под балалайку и гармонь от Уральского фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ» (Екатеринбург). На площадке выступят певицы Глафира Утёмова и Даша Калина (Пермь).
Состоятся масленичные забавы от семейного клуба «Пермская застава» и клуба исторической реконструкции «Уральские белки»: кулачные и снежковые бои, стенка на стенку, бой мешками, взятие снежной крепости (в 11.20, 13.20, 15.20), состязание на силу и ловкость (16.10−17.30).
В 15.30 масленичный поезд двинется к месту прощания с Масленицей.