Масленица 2025 в Перми. Программа празднования и народных гуляний

«На один день пространство возле ДК им. С. М. Кирова превратится в гостеприимную ярмарку с традиционными народными играми и забавами, выступлениями артистов, угощениями и развлечениями, — сообщают организаторы. — Пока дети на мастер-классе будут создавать орнаментные “столешники” (украшать белоснежные скатерти при помощи цветных штампов), взрослые смогут продемонстрировать молодецкую удаль в боях с подушками и проявить силушку богатырскую в поднятии гири. Катание на командных лыжах ждёт тех, кто пожелает закрыть зимний сезон весело и креативно».