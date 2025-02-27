«Попросил не материться»: новосибирца отчислили из универа за жалобу

Бывший солист балета Олег Бондарчук обратился в суд с иском к новосибирскому институту психологии после того, как его отчислили за жалобы на использование ненормативной лексики во время занятий. По словам мужчины, он чувствовал отвращение от матерных высказываний одногруппников и преподавателей. После неоднократных замечаний Бондарчука руководство учебного заведения заявило, что «мат допустим» в терапевтических целях, а студента вскоре исключили без объяснения причин, сообщает «КП-Новосибирск».