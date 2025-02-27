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В новом омском парке имитируют следы падения метеоритов

На архитектурно-градостроительном совете Омска в среду, 26 февраля 2025 года, рассмотрели проект благоустройства будущего парка Драверта.

Источник: Соцсети

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, он должен появиться на пустующих территориях Левобережья в районе бульвара Архитекторов.

«Разработке проекта предшествовала серьезная подготовительная работа. В результате в Омске должно появиться современное зеленое пространство для отдыха, как тихого, так и активного. Важной изюминкой станут тематические площадки, связанные с судьбой Петра Людовиковича Драверта — знаменитого омского учёного, писателя, краеведа. Они будут посвящены палеонтологии, геологии и космосу — метеоритам. Предусмотрены и велодорожки, прогулочные маршруты, система наружного освещения», — рассказал Сергей Шелест.

Мэр также опубликовал проект благоустройства объектов, которые в будущем войдут в парк Драверта. Среди прочих в планах застройщика «Брусника» — обустройство площадки «Метеориты», этими небесными телами, как отмечается, увлекался Петр Драверт. Как видно на кадре из проекта, на площадке планируется создать несколько круглых площадок с разным назначением. Которые, судя по всему, будут внешне имитировать следы падения метеоритов.

Неподалеку также планируются площадки с говорящими названиями «Раскопай мамонта» и «Грот Драверта», посвященная геологии.

В планах также масштабное озеленение и природный ручей, который будет заполняться водой во время дождя.

Как добавил Сергей Шелест, идея будет рассматриваться на областном архитектурном совете, а при окончательном согласовании застройщик сможет приступить к ее реализации уже в 2025 году.

архитектура