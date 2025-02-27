В новом омском парке имитируют следы падения метеоритов

Мэр также опубликовал проект благоустройства объектов, которые в будущем войдут в парк Драверта. Среди прочих в планах застройщика «Брусника» — обустройство площадки «Метеориты», этими небесными телами, как отмечается, увлекался Петр Драверт. Как видно на кадре из проекта, на площадке планируется создать несколько круглых площадок с разным назначением. Которые, судя по всему, будут внешне имитировать следы падения метеоритов.