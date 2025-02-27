Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота

«Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа», — говорится в сообщении.