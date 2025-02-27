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Самолет в Хабаровске вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за ухудшения здоровья пилота.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа», — говорится в сообщении.

Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.