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Омский хор впервые даст сольный концерт в Кремлевском дворце

Выступление омского коллектива в Кремлёвском дворце состоится в октябре этого года.

Источник: Министерство культуры Омской области

Государственный академический омский русский народный хор выступит в Кремлёвском дворце. Первый в истории коллектива сольный концерт на этой площадке состоится 18 октября. Ранее омский хор выступал во дворце в сборных концертах. Об этом сообщает ТАСС.

На этот раз артисты готовят знаменитое представление «Ермак. Легенда Сибири» (12+). Также в постановке будут представлены не исполняемые в современное время сибирские песни, связанные с обрядами и ритуалами. Первый сольный концерт омского коллектива в Кремлёвском дворце пройдёт в двух отделениях. Готовятся масштабные декорации и прорабатываются уникальные костюмы.

Ранее мы писали о больших гастролях Омского камерного оркестра.

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