Омский хор впервые даст сольный концерт в Кремлевском дворце

На этот раз артисты готовят знаменитое представление «Ермак. Легенда Сибири» (12+). Также в постановке будут представлены не исполняемые в современное время сибирские песни, связанные с обрядами и ритуалами. Первый сольный концерт омского коллектива в Кремлёвском дворце пройдёт в двух отделениях. Готовятся масштабные декорации и прорабатываются уникальные костюмы.