Омичи задолжали за воду более 1 млрд. рублей

«Отключить мы их не можем с учётом того, что компания оказывает населению услуги по горячему водоснабжению и отоплению. Взыскиваем в судебном порядке, сегодня имеются исполнительные документы на 66,5 млн руб., — констатирует коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская. — Свыше 25 млн руб. — задолженность потребителей Омского района. Они уже много лет живут за счёт потребителей города Омска. Вода туда отпускается, но никто её не оплачивает. Предприятия, которые там периодически создаются, практически постоянно становятся банкротами. Очередное МУП “СКБУ” тоже с большой задолженностью, и платить ему нечем, вновь грозит банкротство».