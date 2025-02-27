Омичи задолжали за воду более 1 млрд. рублей

Платёжная дисциплина потребителей услуг водоснабжения и водоотведения оставляет желать лучшего. В компании подсчитали, что дебиторская задолженность на 1 января 2025 года составила более 1,133 млрд руб.
За год этот показатель вырос на 15%, а это почти 150 млн руб. Сотрудники ОмскВодоканала отмечают, что основным должником по оплате выставленных счетов является АО «Тепловая компания». Сумма её долга — свыше 112 млн руб.
Подробности в материале сайта «АиФ в Омске».
В долговой яме.
«Отключить мы их не можем с учётом того, что компания оказывает населению услуги по горячему водоснабжению и отоплению. Взыскиваем в судебном порядке, сегодня имеются исполнительные документы на 66,5 млн руб., — констатирует коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская. — Свыше 25 млн руб. — задолженность потребителей Омского района. Они уже много лет живут за счёт потребителей города Омска. Вода туда отпускается, но никто её не оплачивает. Предприятия, которые там периодически создаются, практически постоянно становятся банкротами. Очередное МУП “СКБУ” тоже с большой задолженностью, и платить ему нечем, вновь грозит банкротство».
В долговой яме оказались и многие УК, ТСЖ и ЖСК. Общая сумма их долга составляет 204,5 млн руб. Среди них есть хронические должники: ООО УК «МОНОЛИТ», ООО УК «НН», АО «Наш сервис», ООО УК «Вектор» и др.
Растут долги не только у компаний и организаций, но и у населения. Сумма задолженности физических лиц за год увеличилась на 34 млн руб. При этом почти 609 млн не заплатили жильцы многоквартирных домов, 46 млн задолжали омичи, проживающие в частном секторе.
Нарастают как снежный ком.
"Задолженности часто возникают из-за игнорирования передачи показаний приборов учёта. Например, помещение в многоквартирном доме использовали под офис, затем закрылись, никто не работает и показания счётчиков передавать перестали. Или человек купил квартиру, не живёт в ней либо уехал куда-то, а про показания забыл. Хочу напомнить: даже если фактически и нет расходов по счётчику, показания надо передавать.
Оплата не начисляется только тогда, когда услуга отключена и установлена пломба. В противном случае начисление идёт либо по показаниям счётчиков, либо расчётным методом, — поясняет Ольга Смиковская. — Долги копятся также из-за несвоевременной поверки приборов учёта или срыва пломбы, самовольного подключения к системе водоснабжения".
Вопросы с должниками омский водоканал решает разными способами, начиная диалогом и заканчивая судом.
Методом кнута и пряника.
В работе со злостными неплательщиками в ход идут различные методы воздействия: автодозвон, рассылка уведомлений на электронную почту, принудительное взыскание задолженности через банки (начисление пени по ключевой ставке Банка России в размере 9,5%) и совместно со службой судебных приставов. Надо сказать, с сентября 2024 года размер госпошлины значительно вырос: в 5−10 раз. В случае передачи документов должника в службу судебных приставов плюсом к этой сумме пойдёт исполнительский сбор в размере 7%.
В 2025 году компания планирует передать в суд более 50 тыс. материалов по должникам. За игнорированием оплаты последуют жёсткие меры. Жителям частного сектора планируют отключать холодную воду, а в многоквартирных домах ограничивать услугу водоотведения. Стоит отметить, что подключиться повторно можно будет только после оплаты работ, связанных с отключением.
Возможно, эти меры дадут результат и помогут сократить сумму задолженности.