В Казахстане завершен прием заявлений на участие в мартовском ЕНТ

Об этом сообщил Национальный центр тестирования министерства науки и высшего образования Казахстана.
В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Во время прохождения процедуры ЕНТ абитуриентам будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Количество предметов на ЕНТ остается прежним — три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ — 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным — 140 баллов.
Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.