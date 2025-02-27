В Казахстане завершен прием заявлений на участие в мартовском ЕНТ

Количество предметов на ЕНТ остается прежним — три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ — 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным — 140 баллов.