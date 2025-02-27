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В Казахстане завершен прием заявлений на участие в мартовском ЕНТ

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. 163 тысячи человек подали заявление на участие в мартовском этапе Единого национального тестирования (ЕНТ). При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. На этом прием заявлений завершен. ЕНТ пройдет с 1 марта по 6 апреля.

Источник: Sputnik.kz

Об этом сообщил Национальный центр тестирования министерства науки и высшего образования Казахстана.

В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

отмечено в сообщении

Во время прохождения процедуры ЕНТ абитуриентам будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним — три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ — 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным — 140 баллов.

Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

образование