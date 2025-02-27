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Проигнорировал виадук: смертельное ДТП расследуют во Владивостоке

Во Владивостоке погиб пешеход, перебегавший проезжую часть в районе транспортно-пересадочного узла на площади Луговой в несанкционированном месте, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Мужчина попал под машину в районе дома № 22 по улице Луговой — под виадуком напротив трамвайной остановки у муниципального рынка. Его сбил автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управлял 74-летний водитель, ехавший в сторону развязки на Баляева.

Пешеход скончался в машине скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Смертельное ДТП произошло 27 февраля около 06:30. Вероятно, пешеход решил перебежать дорогу, проигнорировав не очень удобный виадук, надеясь на низкий трафик в это время суток.

Отметим, это отнюдь не первое смертельное ДТП с участием пешехода, который игнорирует безопасный, но неудобный виадук. Например, когда виадуком заменили наземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого в районе нынешней остановки «Улица Бурачка», пообещав оборудовать его лифтами для маломобильных граждан, под виадуком попыталась перебежать дорогу 45-летняя женщина и тоже погибла под колёсами автомобиля. Трагический инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 февраля 2020 года. В ту же ночь закончилась трагически попытка 54-летнего мужчины перебежать дорогу под одним из виадуков через проспект 100-летия Владивостока.

Спустя пять лет лифты виадука на улице Олега Кошевого так и не заработали, но уже сломались — их повредили вандалы. Тем временем на этой же улице планируют строительство ещё одного виадука — в районе остановки «Радиоприбор», где сейчас действует регулируемый пешеходный переход.