Проигнорировал виадук: смертельное ДТП расследуют во Владивостоке

Отметим, это отнюдь не первое смертельное ДТП с участием пешехода, который игнорирует безопасный, но неудобный виадук. Например, когда виадуком заменили наземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого в районе нынешней остановки «Улица Бурачка», пообещав оборудовать его лифтами для маломобильных граждан, под виадуком попыталась перебежать дорогу 45-летняя женщина и тоже погибла под колёсами автомобиля. Трагический инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 февраля 2020 года. В ту же ночь закончилась трагически попытка 54-летнего мужчины перебежать дорогу под одним из виадуков через проспект 100-летия Владивостока.