Хабаровчан на выходные зовут в этнографический центр «Киа Хала»

У дружных компаний и семей есть возможность отправиться в город Советская Гавань. Там состоится XX фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» (12+), который включает в себя спортивные игры на льду, катания на снегоходах и дегустацию дальневосточной ухи. Также можно посетить краеведческий музей и центр этнической культуры «Киа Хала», рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.