Хабаровчан на выходные зовут в этнографический центр «Киа Хала»

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагают несколько вариантов отдыха на ближайшие выходные. Туроператоры региона, участвующие в проекте, подготовили программы на любой вкус: от познавательных экскурсий до фестивалей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
У дружных компаний и семей есть возможность отправиться в город Советская Гавань. Там состоится XX фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» (12+), который включает в себя спортивные игры на льду, катания на снегоходах и дегустацию дальневосточной ухи. Также можно посетить краеведческий музей и центр этнической культуры «Киа Хала», рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Подробнее по телефону: 8−914−415−10−00.
Для тех, кто не пропускает традиционные праздники, в подворье на казачьем хуторе состоится большое масленичное гулянье. Гости экскурсии (6+) смогут принять участие в хороводе и мастер-классе по выпеканию блинов, покататься на лошадях и попробовать удачу в конкурсах.
Подробнее по телефону: 8−914−186−58−22.
Также с размахом отметить Масленицу удастся гостям Вяземского и Котиково (0+). Для этого организована экскурсия с широкими русскими гуляниями на ярмарке и посещением краеведческого музея им. Н. В. Усенко.
Подробнее по телефону: 8−914−541−60−03.
Тому, кто интересуется православием, «Паломнический центр Хабаровской епархии» организует экскурсию в Петропавловский монастырь (0+). Участники смогут провести Прощеное воскресенье в особой атмосфере и подать поминальные записки на Великий Пост.
Подробнее по телефону: 8−914−544−02−41.