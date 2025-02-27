Реки Тойма, Меша и еще ряд водоемов расчистят в Татарстане

Чуть менее чем в 20,4 млн рублей обойдутся руслорегулирующие работы на реке Ахтырке в поселке Алексеевское — центре Алексеевского района. На аналогичные мероприятия на реке Малый Черемшан у территории форума «Сэлэт» в том же районе направят значительно меньше — 7,2 млн рублей.