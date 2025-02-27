Стали известны данные по естественной убыли населения Башкирии в 2024 году

В Башкирии зафиксирован рост естественной убыли населения. Об этом сообщили специалисты Росстата.
В 2024 году в республике данный показатель достиг 18 246 человек. Это на 50% больше, чем в предыдущем, когда показатель составлял 12 033 человека.
Согласно данным Росстата, в регионе в 2024-ом родились 32 968 детей, умерли — 51 214 человек.
Подобного рода ситуация наблюдается не только в Башкирии, но и во всем Приволжском федеральном округе. В целом по ПФО естественная убыль населения составила 169 483 человека. В масштабах всей России этот показатель достиг 596 227 человек.