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Стали известны данные по естественной убыли населения Башкирии в 2024 году

В Башкирии естественная убыль населения достигла 18 246 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксирован рост естественной убыли населения. Об этом сообщили специалисты Росстата.

В 2024 году в республике данный показатель достиг 18 246 человек. Это на 50% больше, чем в предыдущем, когда показатель составлял 12 033 человека.

Согласно данным Росстата, в регионе в 2024-ом родились 32 968 детей, умерли — 51 214 человек.

Подобного рода ситуация наблюдается не только в Башкирии, но и во всем Приволжском федеральном округе. В целом по ПФО естественная убыль населения составила 169 483 человека. В масштабах всей России этот показатель достиг 596 227 человек.