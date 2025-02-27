Зафиксировали землетрясение: новосибирцы пожаловались на сильные толчки

Утром 26 февраля в Мошковском районе Новосибирской области зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,8. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в точке с координатами 53.59° северной широты и 91.25° восточной долготы. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64.
По предварительной информации, землетрясение не привело к жертвам и разрушениям инфраструктуры. Однако в социальных сетях появились сообщения жителей о слабых толчках, ощущавшихся в нескольких районах. Специалисты продолжают вести мониторинг сейсмической активности.
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