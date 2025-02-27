Зафиксировали землетрясение: новосибирцы пожаловались на сильные толчки

По предварительной информации, землетрясение не привело к жертвам и разрушениям инфраструктуры. Однако в социальных сетях появились сообщения жителей о слабых толчках, ощущавшихся в нескольких районах. Специалисты продолжают вести мониторинг сейсмической активности.