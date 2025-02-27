«Белавиа» запустила первый рейс из Минска в Оман

Борт с васильковой ливреей отправился в Салалу в 5:05 утра по белорусскому времени. Время в пути составит 7,5 часа. Разница во времени между странами составляет один час.
В честь запуска нового направления в аэропортах вылета и прилета организованы торжественные мероприятия. В Минске консолидатор рейса создал для пассажиров праздничную атмосферу с фотозоной и презентами, а в Салале первый самолет встретят представители посольства Беларуси в Египте, руководство города и журналисты. В Омане рейс по авиационной традиции встретят водной аркой.
У Беларуси и Омана большой потенциал сотрудничества, об этом свидетельствует тот факт, что новое направление открыто по результатам договоренностей на самом высоком уровне, между президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Официальные встречи состоялись в конце прошлого года, и уже в начале 2025-го мы говорим о старте чартерной полетной программы.
По его словам, прямой рейс значительно упростит логистику и позитивно повлияет на турпотоки двух государств.
Мы видим, что спрос на направление есть и немалый: загрузка первого рейса близка к 100%
Оман — новое направления для белорусов, его называют «Карибами Востока» и считают наиболее доступной альтернативой Мальдивам или Сейшелам. Турагентства уверяют, что там комфортно отдыхать как летом, так и зимой. Салала — второй по населению город Омана (207 тысяч человек), находится на побережье Индийского океана. В регионе много чистых пляжей с кристальной водой.
Для путешествия в Оман гражданам Беларуси виза не нужна, если они находятся в стране не более 14 дней.