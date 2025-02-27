«Белавиа» запустила первый рейс из Минска в Оман

У Беларуси и Омана большой потенциал сотрудничества, об этом свидетельствует тот факт, что новое направление открыто по результатам договоренностей на самом высоком уровне, между президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Официальные встречи состоялись в конце прошлого года, и уже в начале 2025-го мы говорим о старте чартерной полетной программы.