Более 2000 человек остались без отопления во Владивостоке

Напомним, прокуратура Владивостока заинтересовалась ситуацией на Руднева, 1. В результате порыва на сетях теплоснабжения отопление у жителей многоквартирного дома пропало в среду, 12 февраля. Ремонтные работы заняли три дня, отопление появилось лишь в субботу, 15 февраля. Директора ООО УК «Орион» вызвали в прокуратуру для возбуждения дел об административном правонарушении.