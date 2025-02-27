Более 2000 человек остались без отопления во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района начала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения, произошедшего вечером в среду, 26 февраля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате порыва на участке теплотрассы без отопления и горячей воды остались более 2000 жителей многоквартирных домов, расположенных на улицах Ватутина и Нейбута.
На данный момент восстановительные работы завершены, подача тепла и воды возобновлена. Однако прокуратура намерена оценить исполнение коммунальными службами требований законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению.
По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Напомним, прокуратура Владивостока заинтересовалась ситуацией на Руднева, 1. В результате порыва на сетях теплоснабжения отопление у жителей многоквартирного дома пропало в среду, 12 февраля. Ремонтные работы заняли три дня, отопление появилось лишь в субботу, 15 февраля. Директора ООО УК «Орион» вызвали в прокуратуру для возбуждения дел об административном правонарушении.