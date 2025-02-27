«Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе». Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси

Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования № 38 от 14 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, в дневнике допускается делать исправления, зачеркивая неправильные записи чертой и указывая правильный ответ сверху. Кроме того, в рамках действующих норм разрешено сокращать записи, касающиеся домашнего задания, названия предметов.
Сказано, что из требований была исключена необходимость записывать расписание учебных занятий в титульном листе дневника. Вместе с тем большинство ранее действующих правил остались без изменения. Так, школьный дневник необходимо заполнять на одном из государственных языков, используя ручку синего или же фиолетового цветов. Запрещено использовать цветные карандаши, фломастеры, а также аппликации, вклейки. Говорится, что домашнее, название месяцев, учебных предметов необходимо писать с маленькой буквы.
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