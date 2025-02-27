Цены на продукты почти не изменились в Иркутской области в январе

— Увеличение стоимости продуктов связано с тем, что у производителей и поставщиков продолжили расти издержки, которые они активно переносили в цены на товары. Например, у производителей мясной и молочной продукции выросли затраты на обслуживание импортного оборудования, упаковку, логистику и оплату труда. В итоге ускорился годовой рост цен на говядину, свинину, мясные полуфабрикаты, молоко, сметану и сыр, — рассказывает управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.