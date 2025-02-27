Цены на продукты почти не изменились в Иркутской области в январе

В Приангарье в январе 2025 практически не изменились цены на продукты, однако есть некоторые исключения. Подробности КП-Иркутск рассказали в Отделении Банка России по Иркутской области.
— Увеличение стоимости продуктов связано с тем, что у производителей и поставщиков продолжили расти издержки, которые они активно переносили в цены на товары. Например, у производителей мясной и молочной продукции выросли затраты на обслуживание импортного оборудования, упаковку, логистику и оплату труда. В итоге ускорился годовой рост цен на говядину, свинину, мясные полуфабрикаты, молоко, сметану и сыр, — рассказывает управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Сильно в цене выросла рыба. Как оказалось, связано это со снижением объема вылова, соответственно, сократилось и количество продуктов на прилавках магазинов. В это время росли затраты компаний, значительная часть денег уходили на транспортировку.
Также в январе выросли цены в кафе и ресторанах, а причина — увеличение расходов на закупку и оплату труда работников. В целом годовая инфляция в регионе ускорилась до 9,5%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бизнесмены из Братска выплатят 200 тысяч из-за неправильного хранения древесины.