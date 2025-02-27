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Два происшествия на дороге: в Башкирии на ходу вспыхнуло авто, и столкнулись иномарки

В Башкирии произошли авария и возгорание автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 26 февраля, в Башкирии зафиксировали аварию и возгорание автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Первое происшествие произошло днем на 27 километре трассы Баймак-Серменево. Там загорелся автомобиль. На место сразу выехали пожарные. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока устанавливаются.

Вечером на 252 километре дороги Уфа-Белорецк-Магнитогорск, между селом Абзаково и деревней Муракаево, столкнулись две легковушки — Chevrolet Niva и Geely Coolray. На место аварии оперативно прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Они отключили у автомобилей аккумуляторы и оказали первую помощь водителям. Известно, что пострадавшие отказались от госпитализации.

— Причины происшествия устанавливаются, — сообщили в Госкомитете.

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