Два происшествия на дороге: в Башкирии на ходу вспыхнуло авто, и столкнулись иномарки

Вечером на 252 километре дороги Уфа-Белорецк-Магнитогорск, между селом Абзаково и деревней Муракаево, столкнулись две легковушки — Chevrolet Niva и Geely Coolray. На место аварии оперативно прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Они отключили у автомобилей аккумуляторы и оказали первую помощь водителям. Известно, что пострадавшие отказались от госпитализации.