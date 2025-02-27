В мэрии Уфы объяснили возможные задержки общественного транспорта в часы пик

«Да, в часы пик общественный транспорт действительно работает с уменьшенными интервалами. Это помогает справиться с увеличенным потоком пассажиров. Однако, несмотря на это, задержки могут возникать по разным причинам: пробки на дорогах, технические неисправности, погодные условия и даже количество пассажиров на остановках», — отмечается в телеграм-канале «Город Уфа: транспорт и связь».