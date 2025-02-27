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В мэрии Уфы объяснили возможные задержки общественного транспорта в часы пик

Важно заранее планировать свои поездки, учитывая возможные задержки.

Источник: Башинформ

«Да, в часы пик общественный транспорт действительно работает с уменьшенными интервалами. Это помогает справиться с увеличенным потоком пассажиров. Однако, несмотря на это, задержки могут возникать по разным причинам: пробки на дорогах, технические неисправности, погодные условия и даже количество пассажиров на остановках», — отмечается в телеграм-канале «Город Уфа: транспорт и связь».

Поэтому расписание может варьироваться, и ожидание транспорта порой затягивается. Это создает некоторые неудобства для пассажиров. Поэтому важно заранее планировать свои поездки, учитывая возможные задержки, отмечается в сообщении.